Otomobilin de kişiliği var!

ABD'de yapılan bir araştırma, otomobillerin kişilikleri olduğunu ve insanların otomobillere önden baktıklarında bir "yüz" gördüklerini doğruladı



Florida Üniversitesinde yapılan araştırmada, deneklere, Ford'dan Mercedes'e 26 otomobil üreticisine ait 38 adet 2004 ila 2006 model otomobilin üç boyutlu yüksek çözünürlüklü bilgisayar ve basılı görüntüleri gösterilirken, çeşitli sorular soruldu.



Araştırmada birçok insanın, otomobillerin daimi kişilik çizgileri ve bir yüze ait ifadeleri olduğunu düşündüklerini ortaya koyduğunu belirten uzmanlar, araştırmanın en çarpıcı unsuru olarak, otomobillerin dış görünümlerinin insana bir otomobilin saldırgan, öfkeli, erkeksi ya da tersi karakteristik çizgilere sahip olduğunu düşündürdüğünü kaydettiler.



Araştırmacılar, genel olarak farların gözler, ızgara veya amblemin burun, ek hava girişlerinin de ağız olarak algılandığını belirterek, araştırmaya katılan her denekten, her model otomobile üstünlük, olgunluk, cinsiyet ve arkadaşlık gibi 19 özellik üzerinden not vermelerini istediklerini ifade ettiler.



Human Nature dergisinin Aralık sayısında yayımlanacak araştırmada, bir otomobilin saldırgan veya uysal olup olmadığı konularında yüzde 96 oranında görüş birliğinin sağlandığı belirtildi.