T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otomobilin çarptığı yaya öldü; araçtakiler şoka girdi

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Ali Karabulut (44), hayatını kaybetti

24 Şubat 2018 15:36

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Ali Karabulut (44), hayatını kaybetti. Bu sırada çarpan otomobilde bulunan sürücü ve yakınları kazanın şokundan uzun süre kurtulamadı. Bir genç kız, cesedi görmemek için çantasıyla yüzünü kapattı.
Kaza, saat 09.30 sıralarında Konya-Aksaray karayolunun 18\'inci kilometresinde meydana geldi. Fazıl B.\'nin yönetimindeki 34 EJ 5337 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Karabulut\'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Karabulut\'un hayatını kaybettiği tespit edildi. Fazıl B.\'nin otomobilde bulunan ailesi ise kaza sonrası büyük şok yaşadı. İsim öğrenilemeyen genç kız, cesedin yanından geçerken yüzünü çantayla kapattı. Karabulut\'un cesedi morga kaldırılırken, Fazıl B., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga YANIKKONYA DHA KONYAKarabulutBuBirKazaKonyaAksarayFazılEJAli Karabulut

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24