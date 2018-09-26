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Otomobilin çarptığı yaya öldü

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) – ANTALYA’nın Serik ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Şaban Büyükkara (66) yaşamını yitirdi

26 Eylül 2018 01:19

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) – ANTALYA’nın Serik ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Şaban Büyükkara (66) yaşamını yitirdi.
Kaza akşam saatlerinde Antalya- Serik yolunun Çandır kavşağı yakınlarında meydana geldi. Sebahattin E.’nin kullandığı 07 HAB 31 plakalı otomobil, yaya halde yolun karşısına geçmeye çalışan Şaban Büyükkara’ya çarptı. Şaban Büyükkara olay yerinde yaşamını yitirdi. Polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından Şaban Büyükkara’nın cenazesi, Serik Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Sürücü Sebahattin E. ise polis tarafından gözaltına alındı.
İbradı ilçesinde oturan Şaban Büyükkara’nın otobüsle Serik’teki yakınlarını ziyarete geldiği ancak uyuduğu için ilçe merkezi yerine Çandır kavşağında indiği, tekrar Serik’e dönmek için de yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarptığı öğrenildi.

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