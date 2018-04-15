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Otomobilin çarptığı yaya öldü

Tuncel YILMAZ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken hızlı gelen otomobilin çarptığı Rukiye Karasaç (74), yaşamını yitidi

15 Nisan 2018 18:43

Tuncel YILMAZ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken hızlı gelen otomobilin çarptığı Rukiye Karasaç (74), yaşamını yitidi. Yanındaki eşi ise şans eseri yara almadan kurtuldu.
Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında İzmir - Ankara Karayolu Turgutlu Otogarı önünde meydana geldi. Ankara\'dan İzmir\'e giden yolcu otobüsünden Turgutlu Otogarı önünde inen Rukiye Karasaç, eşiyle birlikte yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada hızlı gelen Dursun Özcan (40) yönetimindeki 35 NGE 72 plakalı otomobil, Karasaç\'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 30 metre ileriye fırlayarak asfalta düşen Karasaç, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yanındaki eşi ise şans eseri yara almadan kurtuldu. Karasaç\'ın cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Özcan\'ı gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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