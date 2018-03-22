Otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da yolun karşısına geçmeye çalışan kimliği henüz belirlenemeyen 80 yaşlarında kadına otomobil çarptı. Yaşlı kadın, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 11.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Vakıf Kavşağı’nda meydana geldi. 80 yaşlarında kadın, yolun karşısına geçmek istediği sırada Mustafa A. (30) yönetimindeki 16 LKF 42 plakalı otomobilin çarpması sonucu yola savruldu. Yaşlı kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi. Üzerinden kimlik çıkmayan yaşlı kadının cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, kazaya karışan otomobilin sürücüsü Mustafa A. gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.



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