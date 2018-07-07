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Otomobilin çarptığı Ukraynalı turist öldü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, otomobilin çarptığı bisikletli Ukraynalı turist Yurii Skypenko (27) yaşamını yitirdi

07 Temmuz 2018 14:56

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, otomobilin çarptığı bisikletli Ukraynalı turist Yurii Skypenko (27) yaşamını yitirdi.
Kaza, sabaha karşı Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi\'nde meydana geldi. Akdeniz Bulvarı\'nda seyreden Ahmet Yolcu\'nun kullandığı 07 GZN 66 plakalı otomobil, bisiklet kullanan Ukraynalı Yurii Skypenko\'ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrularak asfalta düşen Skypenko, aldığı darbelerin etkisiyle ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne haber verilmesiyle gelen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Ukraynalı tatilci, yaşamını yitirdi.
Yurii Skypenko\'nun cenazesi polis ve sağlık görevlilerinin incelemesinden sonra Antalya Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Otomobil sürücüsü Ahmet Yolcu ise işlemleri için polis merkezine götürüldü.

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