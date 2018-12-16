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Otomobilin çarptığı traktörüyle arkadaşını ezdi

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde otomobil, sürücüsünün yol kenarında arkadaşıyla konuşmak için durdurduğu traktöre çarptı

16 Aralık 2018 19:17

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Seydikemer ilçesinde otomobil, sürücüsünün yol kenarında arkadaşıyla konuşmak için durdurduğu traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle hareket eden traktör, sürücü ile sohbet eden Durmuş Aykurt\'un (68) üzerinden geçip ölümüne neden oldu. Kazada, iki sürücü de yaralandı.
Kaza, dün saat 12.00 sıralarında, Paşalı Mahallesi, Kocaahmetler mevkiinde meydana geldi. Çiftçilik yapan Şaban Hıra, yönetimindeki 48 FA 882 plakalı traktör ile giderken, yolda arkadaşı Durmuş Aykurt\'u görüp, durdu. Traktörün yanına gelip, sol arka tekerleğin önünde duran Aykurt, sürücü koltuğunda oturan Hıra ile sohbet etmeye başladı. Bu sırada Muğla\'dan Seydikemer yönüne giden Hasan Kıvrak yönetimindeki 48 HM 713 plakalı otomobil, traktörün römorkuna arkadan çarptı. Aykurt, çarpmanın şiddetiyle hareket eden traktörün arka tekerleğinin altında kalarak olay yerinde yaşamını yitirdi.  Kazayı duyup, olay yerine gelen yakınları, Aykurt\'un cansız bedeni başında gözyaşı döktü.
Traktör sürücüsü Hıra ile otomobil sürücüsü Kıvrak ise yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücülerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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