Otomobilin çarptığı Suriyeli iki kişi öldü

Aziz GÜVENER/SERDİVAN (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Serdivan ilçesinde, D-100 Karayolu\'nda karşıya geçmeye çalışan Suriyeli 2 kişi otomobilin çarpması sonucu yaşmalarını kaybetti.

Kaza, D-100 Karayolu Beşköprü mevkiinde meydana geldi. V.K. idaresindeki 54 ZD 832 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Suriyeli Abdurrahman Elhal ve Usama Al Salh\'a çarptı. 2 kişi otomobilin çarpması sonucu metrelerce savruldu. Toyota Acil Yardım Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.