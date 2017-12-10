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Otomobilin çarptığı Suriyeli iki kişi öldü

Aziz GÜVENER/SERDİVAN (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, D-100 Karayolu'nda karşıya geçmeye çalışan Suriyeli 2 kişi otomobilin çarpması sonucu yaşmalarını kaybetti

10 Aralık 2017 21:37

Aziz GÜVENER/SERDİVAN (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Serdivan ilçesinde, D-100 Karayolu\'nda karşıya geçmeye çalışan Suriyeli 2 kişi otomobilin çarpması sonucu yaşmalarını kaybetti.
Kaza, D-100 Karayolu Beşköprü mevkiinde meydana geldi. V.K. idaresindeki 54 ZD 832 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Suriyeli Abdurrahman Elhal ve Usama Al Salh\'a çarptı. 2 kişi otomobilin çarpması sonucu metrelerce savruldu. Toyota Acil Yardım Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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