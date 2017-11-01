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Otomobilin çarptığı ortaokul öğrencisi ağır yaralandı

Müfit ONBAŞI/ÇUBUK (Ankara), (DHA) - ANKARA'nın Çubuk ilçesinde otomobilin çarptığı ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki Zeynel Abidin Çelik, ağır yaralandı

01 Kasım 2017 21:04

Müfit ONBAŞI/ÇUBUK (Ankara), (DHA) - ANKARA\'nın Çubuk ilçesinde otomobilin çarptığı ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki Zeynel Abidin Çelik, ağır yaralandı.
Kaza, bugün öğlenden sonra Bekir Yılmaz Ortaokulu önünden geçen Ankara Bulvarı\'nda meydana geldi. Nuri Ceyhan yönetimindeki 06 RSJ 19 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 7’nci sınıf öğrencisi Zeynel Abidin Çelik‘e çarptı. Kazada, Çelik ağır yaralandı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Zeynel Abidin Çelik, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi.
Kaza sonrası kaçan otomobil sürücüsü Nuri Ceylan, Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne giderek teslim oldu.

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