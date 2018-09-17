Otomobilin çarptığı motosikletten uçup, aracın tavanına düştü

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA’da, otomobilin çarptığı motosiklette yolcu olarak bulunan Emine Turan, çarpmanın şiddetiyle otomobilin tavanına uçtu. Ağır yaralanan Turan, sağlık ekipleri gelene kadar otomobilin tavanında bekledi.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Zafer Mahallesi 156. Cadde\'de meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 GC 9850 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Mustafa Kara yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklette yolcu olarak bulunan Emine Turan, kazaya karışan otomobilin tavanına uçtu. Motosiklet sürücüsü ise kazaya karışan otomobil ile park halindeki başka bir otomobil arasında sıkıştı. Kazayı görenler yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Emine Turan, sağlık ekipleri gelene kadar otomobilin tavanında, Mustafa Kara da sıkıştığı yerde kurtarılmayı bekledi. Bu sırada çevredekiler yaralılara yardım etmeye çalıştı. Ağır yaralı Emine Turan, Isparta Şehir Hastanesi’ne, Mustafa Kara ise SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Kaza sırasında motosiklette bulunanların başına kask olmadığı ileri sürüldü.

Kazadan sonra olay yerine gelen polis, otomobil sürücüsünü ifadesi için polis merkezine götürdü. Soruşturma sürüyor.

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