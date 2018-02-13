Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü, arkadaşı yaralandı

Celal KÖKCÜOĞLU/SARUHANLI (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Saruhanlı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü Hakan Oğuzhan (23) öldü, arkadaşı Orhan Aydın (24) yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Saruhanlı\'nın Yılmaz Köprüsü yakınında meydana geldi. İlker Cumbul (34) yönetimindeki 16 DC 700 plakalı otomobil, Hakan Oğuzhan (23) yönetimindeki 45 EG 040 motosiklete arkadan çarptı. Kazada, kasksız motosiklet sürücüsü Hakan Oğuzhan olay yerinde yaşamını yitirdi, kendisi gibi kasksız olan arkadaşı Orhan Aydın (24) yaralandı. Yaralı, Manisa Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü İlker Cumbul, gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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