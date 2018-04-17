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Otomobilin çarptığı motosikletin kasksız sürücüsü öldü

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kavşakta otomobille çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü Serdar Avcı (18) yaşamını yitirdi, yaralanan otomobil sürücüsü hastanede tedaviye alındı

17 Nisan 2018 19:39

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, kavşakta otomobille çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü Serdar Avcı (18) yaşamını yitirdi, yaralanan otomobil sürücüsü hastanede tedaviye alındı.
Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında Yeni Sanayi Mahallesi, Galericiler Sitesi yakınlarında meydana geldi. Serdar Avcı yönetimindeki 09 CAP 34 plakalı motosiklet, 1034 sokak ile 519 sokağın kesiştiği kavşakta, kontrolsüz şekilde anayola çıktığı ileri sürülen Yusuf Uyanık\'ın (19) kullandığı 09 CAZ 57 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola fırlayan kasksız motosiklet sürücüsü Avcı ile otomobil sürücüsü Uyanık yaralandı. İki yaralı, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Avcı, burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Uyanık\'ın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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