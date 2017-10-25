Otomobilin çarptığı minik Gülfem kurtarılamadı

İnan KALYONCU/AKÇAABAT (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Akçaabat İlçesi’nde geçen hafta otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 3 yaşındaki Gülfem Altıntaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 17 Ekim tarihinde Akçaabat İlçesi Darıca Mahallesi’nde meydana geldi. H.S.’nin kullandığı 06 DZ 0535 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Şaduman ile kızları Gülfem ve Buse Altıntaş’a çarptı. Kazada ağır yaralanan anne ve 2 kızı Haçkalı Baba Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Durumu ağır olar Gülfem Altıntaş, Karadeniz Teknik Üniversitesii (KTÜ) Farabi Hastanesi’ne oradan da Kaşüstü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Minik Gülfem, 8 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gülfem Altıntaş, Tonya İlçesi Büyükmahalle Camii\'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Cenazede gözyaşı döken acılı baba Ahmet Altıntaş, kızıyla birlikte alışverişe gittiğini anısını anlattı, \"Baba bana kuş alır mısın?’ dedi. Ona kuş aldım. ‘Kuşumun adı Gülfem olsun mu?’ dedi. Kuşunun adını da Gülfem koymuştuk. Şimdi kendisi kuş gibi elimden uçup gitti\" diyerek bu acıya nasıl dayanacağını sordu.



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