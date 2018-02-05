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Otomobilin çarptığı karaca öldü

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da otomobilin çarptığı karaca, kaldırıldığı hayvan hastanesindeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

05 Şubat 2018 15:43

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da otomobilin çarptığı karaca, kaldırıldığı hayvan hastanesindeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bolu Yedigöller Milli Parkı yolunda bulunan Yeşilköy mevkiinde yola çıkan karacaya bir otomobil çarptı. Yaralanan karaca, ihbar üzerine Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi’ne götürüldü. Yaralı karaca, veteriner hekimlerin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hastaneden yapılan açıklamada, şöyle denildi:
\"Hastanemize getirilen yaralı karacanın aşırı şekilde kan kaybettiği, açık parçalı kırıklarının olduğu tespit edilmesi üzerine acil müdahalesi yapılıp, yoğun bakıma alınmıştır. Ancak bu tür vakalarda yaban hayvanlarında çok sık rastlanan, yaralanma ve doku kaybına bağlı olarak ani yüksek ateş meydana geliyor. Vücut sıcaklığı 43 dereceye kadar çıkabiliyor. Bu da kalbin hızlı atmasına sebebiyet veriyor. Timsahtan tutun, egzotik hayvanlara kadar böyle olaylar genellikle yaban hayvanlarında yaşanıyor. Kontrol edilemeyen kalp ritmi ve yüksek ateş sonucu karaca tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.\"

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