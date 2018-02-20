Otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Zerrin Akagündüz (65) yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Sarı Korkmaz Mahallesi Suphi Konak Caddesi üzerinde meydana geldi. Mehmet K.(32) yönetimindeki 67 UB 772 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Zerrin Akagündüz’e çarptı. Kazada yaralanan Zerrin Akagündüz\'ün yardımına koşan vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Akagündüz, Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Akagündüz\'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Otomobil sürücüsü Mehmet K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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