T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otomobilin çarptığı kadın öldü

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, otomobilin çarptığı Emine Çetinkaya (37) yaşamını yitirdi

27 Eylül 2018 17:25

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da, otomobilin çarptığı Emine Çetinkaya (37) yaşamını yitirdi.
Kaza, öğle saatlerinde Adıyaman-Kahta karayolunun 20\'nci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 RG 9982 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Çetinkaya\'ya çaptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralanan kadın, vatandaşların çağırdığı ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Emine Çetinkaya, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mahir ALANADIYAMAN DHA ADIYAMANEmineKazaAdıyamanKahtaSürücüsününRGEğitimAraştırma HastanesiAcil
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24