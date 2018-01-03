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Otomobilin çarptığı kadın kurtarılamadı

Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA(Ordu), (DHA)- ORDU’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı Şükriye Akkan öldü

03 Ocak 2018 13:56

Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA(Ordu), (DHA)- ORDU’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı Şükriye Akkan öldü.
Kaza Ordu\'nun Fatsa ilçesinde meydana geldi. Ü.A., yönetimindeki 52 DC 810 plakalı otomobili kullanırken, Ordu-Samsun karayolu Dolunay Mahallesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan evli ve 2 çocuk annesi Şükriye Akkan’a çarptı. Yaralanan Akkan için çevrede bulunanlar sağlık ekiplerinden yardım istedi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Akkan, önce Fatsa Devlet Hastanesi\'ne, daha sonra ilçedeki özel hastaneye sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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