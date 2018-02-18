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Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

YAKAKENT (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Yakakent ilçesinde otomobilin çarptığı Hamide Bayraktar (62) hayatını kaybetti

18 Şubat 2018 23:24

YAKAKENT (Samsun), (DHA) - SAMSUN\'un Yakakent ilçesinde otomobilin çarptığı Hamide Bayraktar (62) hayatını kaybetti.
Kaza Yakakent ilçesi Kozköy mevkiinde meydana geldi. Erman K. yönetimindeki 55 TB 294 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde sürüklenerek yolun kenarında bulunan Hamide Bayraktar\'a çarptı. Ağır yaralanan bayraktar, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sürücü Erman K. ise Yakakent İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
 

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