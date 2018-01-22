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Otomobilin çarptığı ikiz kardeşler son yolculuklarına uğurlandı (2)

BABASI, İKİ KEZ KALP KRİZİ GEÇİRDİ Manisa'da, ikiz kardeşler Büşra- Kübra Korkmaz'a (21) çarpan otomobilde can veren Aleyna Savaş (18) ve Ahsen Doğan (18), gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı

22 Ocak 2018 21:43

BABASI, İKİ KEZ KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Manisa\'da, ikiz kardeşler Büşra- Kübra Korkmaz\'a (21) çarpan otomobilde can veren Aleyna Savaş (18) ve Ahsen Doğan (18), gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.
Dört genç kızın öldüğü trafik kazasında yaşamını yitirenler arasında bulunan lise son sınıf öğrencisi Aleyna Savaş, Manisa\'nın Şehzadeler ilçesi Kısık Camii\'nde ikindide kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Aleyna Savaş\'ın tabutunun üstüne duvak örtüldü. Cenaze töreninde anne Huriye Savaş ve baba Saim Savaş, ayakta durmakta zorlandı. Baba Savaş, kızının tabutuna bakarak gözyaşı döktü. Saim Yavaş\'ın kalp hastası olduğu ve kızının ölüm haberini alınca iki kez kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Cenazede, Aleyna Savaş\'ın sınıf arkadaşları da gözyaşlarına boğuldu. Kılınan namazın ardından Aleyna Savaş\'ın cenazesi, babasının ve yakınlarının omuzlarında cenaze aracına taşındı. Genç kız, Kırtık Mezarlığı\'nda toprağa verildi.
ANNESİ CENAZEYE GELEMEDİ
Kazada ölenler arasında bulunan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Ahsen Doğan\'ın cenazesi de Muradiye Mahallesi İstasyon Camii\'nden yine ikindide kılınan cenaze namazıyla kaldırıldı. Kızının ölüm haberini alan anne Birgül Doğan, rahatsızlık geçirince cenaze namazına katılamadı. Fabrika işçisi baba Aziz Doğan ile erkek kardeşi Hasan Doğan, cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul etti. Ahsen Doğan\'ın tabutunun üzerine de duvak örtüldü. Cenaze namazında baba Aziz Doğan ayakta durmakta zorlandı. Kazada yaşamını yitiren Ahsen Doğan, kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığındaki aile kabristanında toprağa verildi.
Otomobildekilerin gezinti için İzmir\'in Çiğli ilçesine gittikleri öğrenildi.
İlker KILIÇASLAN- Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)

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