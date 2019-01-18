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Otomobilin çarptığı fabrikası işçisi kadın öldü

Şenol AKSOY/SARAY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan tekstil işçisi Leyla Kurtboğan'a (44), öğretmen Gizem A

18 Ocak 2019 18:43

Şenol AKSOY/SARAY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Saray ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan tekstil işçisi Leyla Kurtboğan\'a (44), öğretmen Gizem A.\'nın kullandığı otomobil çarptı. Kurtboğan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Saray ilçesi Büyükyoncalı Karayolu üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen, bir tekstil fabrikasında çalışan Leyla Kurtboğan\'a, Gizem A.\'nın kullandığı 59 RN 565 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Kurtboğan, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Saray Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Öğretmen olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Gizem A. gözaltına alındı.

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