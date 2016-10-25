Otomobilin çarptığı engelli vatandaş hayatını kaybetti

Ankara'da geçimini mendil satarak sağlayan engelli vatandaş, yabancı plakalı bir aracın çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Habertürk’te yer alan habere göre kaza, saat 17.30 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkocağı Caddesi üzerinde seyir halinde olan ve kimliği öğrenilemeyen yabancı plakalı özel otomobilin sürücüsü, yolda tekerlekli sandalyesiyle mendil satan engelli vatandaşa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle vatandaş tekerlekli sandalyesiyle birlikte yaklaşık 25 metre ileriye savruldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri intikal etti.

Sağlık ekipleri vatandaşın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.