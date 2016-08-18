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Yeni KHK ile Bağdat Caddesi'nde çiçekçiyi ezerek öldüren de tahliye oluyor!

Öztürk, 6 aylık cezasını açık cezaevinde geçirecek

18 Ağustos 2016 16:15

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde 11 Temmuz 2015 tarihinde, kullandığı lüks otomobil ile yol kenarındaki çiçekçi Mehmet Emin Kaya'ya çarparak ölümüne neden olduğu suçlamasıyla aranan ve 87 gün sonra teslim olan hukuk fakültesi öğrencisi Murathan Öztürk, "Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak" suçundan şubat ayında 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca cezayı veren Anadolu 77. Asliye Ceza Mahkemesi, Öztürk için hiçbir indirim maddesi uygulamadı. Kaya'ya verilen bu ceza ise taksirli suçlarda verilen en yüksek ceza olarak kayıtlara geçmişti. Öztürk, 6 ay sonra tahliye olacak.

Vatan'dan Çağdaş Ulus'un haberine göre; Öztürk'ün, infaz yasasına göre 7 yıllık cezanın 3,5 yılını yattıktan sonra tahliye olması beklenirken hükümetin çıkardığı koşullu salı verme uygulamasıyla Öztürk kısa süre sonra tahliye olacak. Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan koşullu salıverme uygulamasındaki "cezalar yarı yarıya düşer" maddesine göre Öztürk'ün 7 yıllık cezası 3,5 yıla düşüyor. Şubat ayında aldığı cezadan önce yattığı 5 aylık süre ve cezadan sonra yattığı 7 aylık süre de göz önünde bulundurulduğunda ise Öztürk'ün cezası 2.5 yıla düşecek.

 

6 ay sonra serbest

 

Yine koşullu salı verme uygulamasına göre mahkumlar cezalarının son iki yılında tahliye olacağı için Öztürk'te 6 ay sonra serbest kalacak. Öztürk bu 6 aylık süreyi ise açık cezaevinde geçirip, zaman zaman haftalık izinlerle ailesini görmeye gidebilecek.

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KHKBağdat CaddesiÇiçekçiMehmet Emin KayaMurathan Öztürk

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