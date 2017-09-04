Otomobilin çarptığı çocuk öldü

Gürkan YILMAZ/ KASTAMONU,(DHA)- KASTAMONU\'nun Araç İlçesi\'nde 13 yaşındaki Mikail Kesici, yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu öldü.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Kastamonu-Karabük yolunun Araç İlçesi Yenice Köyü mevkiinde meydana geldi. Köyde oturan akrabaları ile bayramlaştıktan sonra evine gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Mikail Kesici\'ye, Bayram Ş.\'nin kullandığı 06 DN 7465 plakalı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Mikail Kesici, Kastamonu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Mikail Kesici, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Çarpmanın etkisiyle hasar gören otomobilin sürücüsü gözaltına alınırken, soruşturma sürdürülüyor.



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