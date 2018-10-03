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Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü Necati Öz (60), yaşamını yitirdi

03 Ekim 2018 12:48

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Ereğli ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü Necati Öz (60), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Ereğli- Karaman çevre yolu Fidanlık kavşağında meydana geldi. Fahrettin Erol (56) yönetimindeki 01 LE 025 plakalı otomobil, bisikletiyle giden Necati Öz\'e çarptı. Kazada Öz, olay yerinde hayatını kaybetti. Öz\'ün cesedi, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, otomobil sürücü Fahrettin Erol gözaltına alındı.

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