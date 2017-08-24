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Otomobilin çarptığı 79 yaşındaki Özdemir öldü

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) - EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 79 yaşındaki Halil Özdemir, tedavi gördüğü hastanede öldü

24 Ağustos 2017 16:09

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) - EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 79 yaşındaki Halil Özdemir, tedavi gördüğü hastanede öldü.
Kaza, Yukarı Zaferiye Mahallesi Menekşe Sokak\'ta meydana geldi. Kent merkezinden Belkoop yönüne giden 19 yaşındaki Mehmet Akyüz yönetimindeki 34 PFS 38 plakalı otomobil, Keşan Devlet Hastanesi önünde yolun karşısına geçmek isteyen Halil Özdemir\'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havada takla atan Özdemir asfalt zemine düşerek ağır yaralandı. Halil Özdemir, çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kaza, bir işyerinin güvenlik kamerası ile kaydedildi. Halil Özdemir, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Özdemir\'in cenazesi, hastane morgunda savcı ve polis gözetiminde yapılan otopsi ardından ailesine teslim edildi. Otomobil sürücüsü Mehmet Akyüz ise, Emniyet\'teki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

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