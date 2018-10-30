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Otomobilin çarptığı 2 kadın öldü, sürücü yaralandı

ARABAN (Gaziantep),(DHA)- GAZİANTEP'in Araban ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 2 kadın hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı

30 Ekim 2018 17:37

ARABAN (Gaziantep),(DHA)- GAZİANTEP\'in Araban ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 2 kadın hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı.
Kaza, dün gece Araban- Yavuzeli karayolunda meydana geldi. Gaziantep\'in Yavuzeli ilçesi yönüne ilerleyen S.A.Ö. yönetimindeki 27 RB 445 plakalı otomobil, Dağdancık kırsal mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Mine Hösük ve Ayşe Fatma Kopar\'a çarpıp, devrildi. Kazada 2 kadın olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü S.A.Ö. ise yaralandı. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden iki kadının cenazeleri otopsilerinin ardından yakınları tarafından toprağa verildi.
 

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