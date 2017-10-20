T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otomobilin çarpıp kaçtığı yaya öldü

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da yolun karşısına geçmek isteyen 58 yaşındaki Sevim Yiğit, sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen bir otomobilin çarpması sonucu olay yerinde öldü

20 Ekim 2017 02:30

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ\'da yolun karşısına geçmek isteyen 58 yaşındaki Sevim Yiğit, sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen bir otomobilin çarpması sonucu olay yerinde öldü. Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücünün, kimliğinin belirlenip yakalanması için polis çalışma başlattı.
Kaza, Tekirdağ-Malkara Karayolu 5\'inci kilometredeki Bağlar mevkiinde meydana geldi. Mesai bitimi evine gitmek üzere yola çıkan Sevim Yiğit, Bağlar mevkiinde yolun karşısına geçmek isterken, Tekirdağ\'dan Malkara yönüne giden, sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen bir otomobilin çarptı. Yitği, çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenirken, kazanın ardından sürücü otomobille olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Yiğit\'in öldüğünü tespit etti.
Sevim Yiğit\'in cesedi, nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna konuldu. Jandarma, kaçan sürücünün kimliği ve aracın plakasının belirlenmesi için çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ruhan YALÇINTEKİRDAĞ DHA TEKİRDAĞSevim YiğitKazanınKaza TekirdağMalkara KarayoluBağlarMesaiYiğit BağlarMalkaraYitğiYiğitTekirdağ Devlet HastanesiJandarmaSoruşturmaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24