Otomobilin çarpıp kaçtığı yaya öldü

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ\'da yolun karşısına geçmek isteyen 58 yaşındaki Sevim Yiğit, sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen bir otomobilin çarpması sonucu olay yerinde öldü. Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücünün, kimliğinin belirlenip yakalanması için polis çalışma başlattı.

Kaza, Tekirdağ-Malkara Karayolu 5\'inci kilometredeki Bağlar mevkiinde meydana geldi. Mesai bitimi evine gitmek üzere yola çıkan Sevim Yiğit, Bağlar mevkiinde yolun karşısına geçmek isterken, Tekirdağ\'dan Malkara yönüne giden, sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen bir otomobilin çarptı. Yitği, çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenirken, kazanın ardından sürücü otomobille olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Yiğit\'in öldüğünü tespit etti.

Sevim Yiğit\'in cesedi, nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna konuldu. Jandarma, kaçan sürücünün kimliği ve aracın plakasının belirlenmesi için çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Soruşturma sürüyor.

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