Otomobilin çarparak 20 metre sürüklediği çocuk ölümden döndü

Mesut IŞIK-Büşra KAYA/GEBZE(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, geri gelen otomobilin altında kalan çocuk aracın altında yaklaşık 20 metre sürüklendi. Vatandaşlar \'Dur, altında çocuk var\' diye bağırınca sürücü aracı durdurdu. Sırtında, başında, yüzünde ve bacaklarında sürtünmeye bağlı yaralar oluşan, kolu kırılan Samet Sürücü (9), tedavisinin ardından taburcu edildi. Ali Osman Sürücü oğlunun yaralanmasına neden olan kişinin kazanın ardından kendilerini bir kez dahi aramadığını belirterek, şikayetçi olduklarını söyledi.

Kaza, geçen pazar günü, Gaziler Mahallesi 1703 Sokakta meydana geldi. O.Ş. idaresindeki 61 KT 279 plakalı otomobil geri geri ilerlerken bisikleti ile sokakta bisikletiyle gezen Samet Sürücü\'ye çarptı. Otomobilin altında kalan çocuk yaklaşık 20 metre sürüklendi. Vatandaşların, \'Dur, altında çocuk var\' diye bağırması sonucu sürücü aracı durdurdu. Otomobilin altından çıkarılan çocuk, hastaneye kaldırıldı. Sırtında, başında, yüzünde ve bacaklarında yolda sürtünürken yaralar oluşan, sağ kolunda kırıklar olan Samet Sürücü tedavisinin ardından taburcu oldu.

Ali Osman Sürücü olay günü iki oğlunun sokakta bisikletleriyle gezdiğini belirterek, \"Sokağa hızla giren araç oğlum Samet’e çarparak altına alıyor ve 20 metreye yakın bisikletle sürüklüyor. Kazayı gören komşularımız şoföre bağırarak durmasını istiyorlar. 20 metre çocuğumu sürükledikten sonra duruyor. Sonradan öğreniyoruz ki oğluma çarpan araç başka bir kazaya karıştığı için yakalanmamak için kaçıyor ve bizim sokağa giriyor. Olaydan sonra mahalle sakinleri çocuğumu aracın tekerleklerinin altından çıkarıyorlar ve gelen ambulansla hastaneye gönderiyorlar. Karşı taraftan şikayetçi olduk. Gerekeni de inşallah yapacağız. Benim istediğim başka çocukların canı yanmasın. Bu sokak arasında bu kadar hızlı gitmenin ne anlamı var bilmiyorum. Başkasının arabasına çarpıyorsun neden kaçıyorsun. Gelip benim çocuğuma çarpıp altına alıyorsun 20 metre sürüklüyorsun. Tüm mahalle sana bağırıyor \'dur\' diye. Neden durmuyorsun. Bu kaza değil burada bir art niyet var.\" dedi.

Kazadan sonra sürücünün aramamasına tepki gösteren Ali Osman Sürücü, \"Benim evladımı eziyorsun, kazadan sonra bir ara sor, çocuğun durumu nedir var mı yapabileceğimiz bir şey, bir ihtiyacınız var mı? Bizim en büyük tepkimiz bu. Yoksa biz şikayetçi olmayı düşünmüyorduk zaten. Yetkililerden böyle insanlara gerekli cezaların verilmesini istiyorum. Şoför bir gün gün nezarette kalıyor ve serbest bırakılıyor. Şu an elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor. Bence adalet değil bu. Benim oğlum her gece sabahlara kadar acılar içerisinde bas bas bağırıyor ama şoför dışarıda geziyor. Bence adalet değil bu. Yetkililerin böyle insanlar için gereğini yapmasını istiyorum\" diye konuştu.

Anne Aysun Sürücü ise, \"Birisine çarpıyorsun, tekrar neden üzerinden geçip sürüklüyorsun. O kadar millet sana \'dur\' diyor, altında çocuk var demesine rağmen. Bir kere arayıp geçmiş olsun demediler.\" diye konuştu.

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