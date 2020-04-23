Otomobilin bagajından sokağa çıkma yasağı olan 19 yaşındaki genç çıktı

Kütahya'nın Emet ilçesinde ilçe girişinde durdurulan otomobilin bagajında yapılan aramada, sokağa çıkma yasağı olan 20 yaş altı bir genç çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Emet ilçe girişinde kontrol yapan polis ekipleri tüm araçlarda arama çalışması yaptı. Yapılan çalışma sırasında Muzaffer Ş. yönetimindeki otomobilin bagajından sokağa çıkması yasak olan 20 yaş altı M.A. otomobil bagajında yapılan kontrolde polise yakalandı.

M.A., polise yaptığı açıklamada, 19 yaşında olduğunu ceza yememek için kontrol noktasının üst tarafında bagaja bindiğini söyledi. Polis ekipleri genç hakkında yasal işlem başlatıp polis merkezine götürdü.