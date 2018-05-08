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Otomobilin altındaki gizli bölmede 25 kilo esrar ele geçirildi

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'de, İpsala Sınır Kapısı'na Yunanistan'dan, Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen otomobilin altındaki gizli bölmede 25 kilo 347 gram esrar ele geçirildi

08 Mayıs 2018 19:18

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'de, İpsala Sınır Kapısı\'na Yunanistan\'dan, Türkiye\'ye giriş yapmak üzere gelen otomobilin altındaki gizli bölmede 25 kilo 347 gram esrar ele geçirildi.
Türkiye’ye giriş yapmak üzere Yunanistan’dan İpsala Sınır Kapısı\'na gelen Bulgaristan plakalı araç, sahaya giriş yaptıktan sonra pasaport ve gümrük tescil işlemlerinin ardından ülkeye ilk girişi olması sebebiyle risk kriterleri çerçevesinde x-ray taramasına sevk edildi. Gümrük muhafaza personeli tarafından x-ray taramasına yönlendirilen otomobilde yapılan taramada, iki noktada şüpheli yoğunluk tespit edildi. Bunun üzerine otomobil, detaylı aranmak üzere arama hangarına alındı.
​Narkotik dedektör köpeği \'Atak\' ile yapılan detaylı aramada aracın alt kısmına sac eklenerek oluşturulan gizli bölmede, piyasa değeri 633 bin lira olan 25 kilo 347 gram esrar ele geçirildi.
Uyuşturucu maddeye el konulurken, araç sürücüsü gözaltına alındı.

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