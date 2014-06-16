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Yaşam

Otomobilin altında 3 kilometre sürüklendi

Tekirdağ'dan İstanbul istikametine giden motosikletli yolcu çarpıştığı otomobilin altına takıdı

16 Haziran 2014 15:00

Tekirdağ'da otomobile çarpıp yola savrulan motosikletin sürücüsü, üzerinden geçen otomobilin altında 3 kilometre sürüklendi. Durumu fark eden otomobil sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, sürüklenen kişinin hayatını kaybetiğini belirledi.

Tekirdağ çevre yolunda, İstanbul istikametine giden İsmail Tınaz'ın (22) kullandığı motosiklet, yol kenarında park halindeki otomobile çarpıp yola savruldu. Tınaz, o sırada İstanbul istikametine giden ve üzerinden geçen Sedat Akıncı'nın kullandığı otomobilin altına takılarak yaklaşık 3 kilometre sürüklendi.

Durumu fark eden sürücü Akıncı, aracını yol kenarına park ederek, 112 Acil Servis ve polis ekiplerine kazayı bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tınaz'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Tınaz'ın cesedi, incelemenin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

 

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