Otomobili yıkamak kış aylarında daha önemli

Tuz ve çamurdan kurtulun! Bizimle seyahat eden bu istenmeyen konukların paslanmaya neden olmasını engellemek için düzenli olarak temizlenmesi gerekiyor.





Otomobil yıkamak kışın daha önemli - FOTOGALERİ

Aracı yıkayıp ışıl ışıl hale getiriyorsunuz, daha birkaç kilometre gitmeden her yeri tekrar kirleniyor. Çünkü yollar, yağmur veya erimiş kar suyu, çamur ve tuz ile kaplı. Peki ama ne yapmalı? Kış boyunca otomobil yıkamayı bırakmalı mı? Hayır, asla! Çünkü kış mevsiminde yollardaki kar, çamur, buz, su ve tuz, yaz günlerindeki kuş pislikleri kadar tehlikeli olabilir.Kaportaya bulaşmış çamur ve erimiş tuz, boyaya çok çabuk etki eder ve akla gelebilecek en derin noktalara bile rahatlıkla ulaşır. Bu nedenle otomobillerin, düzenli olarak ve kapsamlı şekilde yıkanması, tuz ve çamur birikintilerinin imha edilmesi gerekiyor. Peki ama ne sıklıkla? Bunun için kesin bir rakam yok ama çok yol yapanlar için haftada iki, diğerlerinin ise ayda bir-iki kez yıkanması yeterli olabilir. Ancak bu yıkama ve bakım programının bütçeyi olumsuz etkilememesi de gerekiyor. Çünkü pahalı olan her zaman daha iyi olmak zorunda değil.Örneğin kısa ve çok kapsamlı bakımları düzenli olarak yapmak da yeterli olabilir. Araç aşırı çamurlanmış ve bunlar kurumuşsa, yıkamaya girmeden önce bunların yüksek basınçlı suyla temizlenmesi gerekir. Yıkamacıda araç kurutulurken, tüm köşe ve kenarların, fitil aralıklarının üzerinden kuru bir havlu ile bir kez daha geçmek gerekir. Yıkama sonrasında motor kaputunu açıp, nemli kirin temizlenmesi de faydalı olacaktır. Çünkü bu kir, köşelere toplanıp paslanmaya neden olur.Araç yıkamayı pek sevmiyorsanız, özellikle de bu kış günlerinde, yıkamacıya gitmenizi öneririz. Ancak gideceğiniz tesiste yüksek basınçlı su püskürten sistemlerden bulunmasına dikkat edin. İç yıkama/temizleme sırasında ise mutlaka güçlü bir elektrikli süpürgesi kullanılmalı.