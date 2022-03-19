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Otomobili takla üstüne takla attı, 2.10 promil alkollü çıktı!

Kaza sonrası otomobil çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı

19 Mart 2022 09:35

Karabük’te 2.10 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün otomobiliyle taklalar atması güvenlik kamerasına yansıdı.

Karabük-Safranbolu karayolu şehit Ateşe Reşat Bulvarı yolu üzerinde meydana gelen kazada, Semih Dereli idaresindeki otomobil, Safranbolu istikametine seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybederek, kaldırıma çarparak takla attı.

Bu sırada ihbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından ters dönen otomobilden çıkarılan Dereli, ihbar üzerine olay gelen 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, trafik ekipleri tarafından sürücüsüne alkol metre ile yapılan ölçümde 2.10 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kazada otomobilin bagaj kısmından dışarı sarkan LPG tankındaki sızıntı olası bir faciaya neden olmadan AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından önlendi.


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