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Yaşam

Otomobili park ederken fren yerine gaza bastı, sitenin bahçesine uçtu

19 Mayıs 2021 18:23

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilini park etmeye çalışırken fren yerine gaza basan sürücü, 4 metre yükseklikten sitenin bahçesine uçtu. Sürücü ve eşi kazayı burunları bile kanamadan atlattı.

kazaİzmirfrengazKocaeli
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