-OTOMOBİLİ ALDIKLARI GÜN KAZA GEÇİRDİLER ÇORUM (A.A) - 23.09.2010 - Çorum'un Sungurlu ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında, Bursa'dan yeni aldıkları otomobille Giresun'a dönen, Keşap Emniyet Amiri Mehmet Elitok'un anne ve babasının da aralarında bulunduğu 3 kişi öldü. Kazada, Elitok yaralandı. İdris Elitok yönetimindeki 16 CHG 25 plakalı otomobil, Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 25. kilometresinde Ümit Özküçük (33) yönetimindeki 06 BY 9762 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Özküçük ile diğer araçtaki Giresun'un Keşap İlçe Emniyet Amiri Mehmet Elitok'un annesi Saide Elitok (56) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü İdris Elitok ise kaldırıldığı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde öldü. Kazada yaralanan Emniyet Amiri Mehmet Elitok da Sungurlu Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Devlet Hastanesine sevk edildi. Ameliyata alınan Elitok'un bacaklarının kırıldığı ve ciğerlerinde kanama olduğu bildirildi. Elitok'un anne ve babası ile Bursa'dan otomobil satın aldıkları öğrenildi.