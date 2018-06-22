Otomobilden tabanca, cop, kelepçe ve bıçak çıktı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Buharkent ilçesinde, jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, cop, kelepçe ve 3 bıçak ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Buharkent İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün öğle saatlerinde ilçe girişinde yaptıkları yol denetiminde, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, torpido gözünde 1 ruhsatsız tabanca, dolu şarjör, cop, kelepçe ve 3 bıçak ele geçirildi. Otomobili kullanan B.C.Ç. gözaltına alındı. Şüphelinin, jandamadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



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