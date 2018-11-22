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Otomobilden inerken hafif ticari aracın çarptığı genç öldü (2)

ÇARPAN ARAÇ BULUNDU İzmir'in Bayraklı ilçesinde Tunay Şenay'a çarpıp sürücüsünün yoluna devam ettiği hafif ticari araç, Mevlana Mahallesi 1710/5 Sokak'ta bulundu

22 Kasım 2018 15:09

ÇARPAN ARAÇ BULUNDU
İzmir\'in Bayraklı ilçesinde Tunay Şenay\'a çarpıp sürücüsünün yoluna devam ettiği hafif ticari araç, Mevlana Mahallesi 1710/5 Sokak\'ta bulundu. Polis ekipleri, sürücünün kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.
TRAFİKTE TARTIŞIĞI İÇİN YOL KENARINDA DURMUŞLAR
Bu arada Tuncay Şenay ve otomobili kullanan arkadaşının trafikte başka araçtakilerle tartıştığı ortaya çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine arkadaşının yolun sağına çektiği otomobilden inen Şenay\'a, olayla ilgisi olmayan sürücünün kullandığı hafif ticari aracın çarptığı belirtildi.
BELEDİYE MECLİS ÜYESİNİN OĞLU
Cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan Tunay Şenay’ın, Bayraklı Belediye Meclis Üyesi Ali Şenay’ın oğlu olduğu ve babasına ait inşaat şirketinde çalıştığı bildirildi.
Davut CAN/İZMİR, (DHA)

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