Otomobilden inerken hafif ticari aracın çarptığı genç öldü

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Bayraklı ilçesinde, Tunay Şenay (28), otomobilden indiği sırada hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Polis, kaza sonrası olay yerinde durmayıp, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, 75. Yıl Mahallesi 1609/12 Sokak\'ta meydana geldi. Gümüşpala Mahallesi\'nden 75. Yıl Mahallesi\'ne doğru giden A.İ., yönetimindeki 35 KA 0034 plakalı otomobille yol kenarında durdu. Araçtan inen Tunay Şenay\'a, karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 HE 1348 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle Şenay, kanlar içinde yerde kalırken, hafif ticari araç sürücüsü ise olay yerinde durmayıp, kaçtı. Şenay\'ın arkadaşı A.İ., sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Şenay\'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Tunay Şenay\'ın cansız bedeni, morga kaldırıldı.

Öte yandan sürücüsünün kazadan sonra olay yerinde durmayıp, yoluna devam ettiği hafif ticari araç, Mevlana Mahallesi 1710/5 Sokak\'ta bulundu. Polis ekipleri, sürücünün kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

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