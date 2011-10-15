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Otomobilden hırsızlık güvenlik kamerasında  ŞANLIURFA (A.A) 

15 Ekim 2011 01:33

-Otomobilden hırsızlık güvenlik kamerasında  ŞANLIURFA (A.A) - 14.10.2011 - Şanlıurfa'da sürücüsünü oyaladıkları otomobilden para çantasını alan 2 kişinin karıştığı hırsızlık olayı, güvelik kameralarınca kaydedildi. Alınan bilgiye göre, müteahhit olduğu öğrenilen Muhittin Oymak, Atatürk Bulvarı'nda bir banka şubesindeki hesabından 140 bin TL çektikten sonra paranın bulunduğu çantayı arka koltuğa koyup, aracıyla hareket etti. Bir süre sonra Asfaltyol Caddesi'nde otomobili durduran bir kişi, aracın arka camına taş atıldığını belirterek Oymak'ı oyaladı. Bu esnada diğer zanlı, otomobilin arka kapısının yanında beklemeye başladı. Sürücünün araçtan inmesinin ardından arka kapıyı açarak, içinde 140 bin TL bulunan para çantasını alan zanlı kaçtı.  Çantanın çalındığını fark eden Oymak, kendisini oyalayan kişiyi yakalamaya çalıştı, ancak bu kişi de kaçarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Oymak'ın ifadesi doğrultusunda eşkalleri belirlenen 2 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

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