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Otomobildeki uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Leydi' buldu

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği 'Leydi' ile yapılan aramada 23

13 Ekim 2017 22:47

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği \'Leydi\' ile yapılan aramada 23.60 gram skunk adlı uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Eskişehir-Ankara karayolunda yaptıkları denetimlerde şüphe üzerine otomobili durdurdu. Narkotik köpeği Leydi ile yapılan aramada, kağıda sarılı 23.60 gram skunk adlı uyuşturucu madde ele geçirildi.
Otomobil sürücüsü S.S. ile yanındaki G.Ş. ve M.S. gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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