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Otomobildeki rahle içinden 1 kilo 72 gram eroin çıktı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'te, polisin yol kontrolü sırasında durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, rahle olarak adlandırılan küçük masa içerisinde 1 kilo 72 gram eroin ele geçirildi

14 Aralık 2017 20:22

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS\'te, polisin yol kontrolü sırasında durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, rahle olarak adlandırılan küçük masa içerisinde 1 kilo 72 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bitlis-Diyarbakır karayolu üzerindeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Yapılan aramada, araçta yolculuk yapan H.K.\'ya ait rahle içerisine gizlenmiş 1 kilo 72 gram eroin ele geçirildi. H.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen H.K., çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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