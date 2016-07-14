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Otomobildeki 'bomba' yazısı paniğe yol açtı

Polis ekipleri sürücüye hatalı parktan dolayı ceza uyguladı

14 Temmuz 2016 00:32

Üsküdar Altunizade'de otobüs durağına bırakılan camları açık ve arka çamurluğunda "Bomba" şeklinde yazı bulunan otomobil paniğe yol açtı.

Altunizade Kısıklı Caddesi Altunizade otobüs durağında meydana gelen olayda, durağa bırakılan camları açık ve her iki çamurluğunda “bomba" yazılı eski model otomobil polis alarma geçirdi.

DHA'nın haberine göre; ihbar üzerine olay yerine gelen resmi ve sivil ekipler çevre güvenliğini aldıktan sonra otomobil incelemeye başladı. Polis ilk incelemede çalıntı kaydı olmayan otomobilde herhangi bir suç unsuruna rastlamadı.

Polisin incelemeleri sırasında aracın sahibi olduğu öğrenilen Ali Döğüş geldi. Polis ekipleri sürücüden gerekli evrakları inceleyerek inceleme yaptı.

Polis ekipleri yaptıkları detaylı incelemede herhangi bir suç unsuruna rastlamazken, sürücüye hatalı parktan dolayı ceza uygulandı.

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