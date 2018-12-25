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Otomobildeki 211 gram eroine 1 tutuklama

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'te, polisin yaptığı yol kontrolünde şüphe üzerine durdurulan otomobilde 211,59 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan Ş

25 Aralık 2018 18:48

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS\'te, polisin yaptığı yol kontrolünde şüphe üzerine durdurulan otomobilde 211,59 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan Ş.Ö. tutuklandı.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde, şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapıldı. Aramada, 211,59 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ş.Ö., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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