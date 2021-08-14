Otomobilde vergi indirimi fiyatlara yansıdı

Otomobildeki ÖTV matrahları kur ve enflasyondaki artış nedeniyle gecikmeli de olsa yükseldi. Düzenlemeyle 361 bin liraya satılan otomobiller 301 bin liraya düşecek.

Dövizdeki artış ve çip krizi nedeniyle otomobil fiyatlarının olağanüstü artmasına rağmen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahını artırmayarak halktan yüksek vergi toplayan hükümet sonunda beklenen düzeltmeyi yaptı.



Cumhurbaşkanı kararıyla 2.000 cc ve altındaki otomobillerin ÖTV'ye esas matrahları yüzde 8 ile yüzde 34 oranlarında arttırıldı. Matrahın yükselmesiyle birlikte otomobillerin üzerindeki vergi yükü de 60 bin liraya varan tutarlarda azalmış oldu.



Sözcü gazetesinin haberine göre; yeni düzenlemeyle motor hacmi 2.000 cc'ye kadar olan tüm otomobillerin yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 80'lik ÖTV dilimlerinin matrahları yükseltildi, ÖTV oranları ise aynen korundu. Vergi düşürülmediği halde matrah yukarı çıkarıldığı için bu gruptaki tüm otomobillerin vergi yükü azaldı.



2.000 cc'nin üzerinde olan ve fiyatlarına göre yüzde 130, yüzde 150 ve yüzde 220 oranlarında ÖTV uygulanan otomobillerin matrahlarında ise hiçbir değişiklik yapılmadı. Bu gruptaki otomobillerin vergi yükü aynen kaldı.

Yüzde 80 vergi dilimine giren otomobiller, yüzde 50'lik dilime girecek

Vergisiz fiyatı 85 bin liraya kadar olan 1.600 cc ve altındaki otomobillerden yüzde 45 ÖTV alınırken şimdi bu oran, fiyatı 92 bin liraya kadar olan otomobillere uygulanacak. Bu grupta vergisiz fiyatı 85 bin-130 bin lira olan otomobillerden alınan yüzde 50 ÖTV, şimdi fiyatı 92 bin ile 150 bin liraya kadar olanlardan alınacak.



Dolayısıyla daha önce örneğin fabrika çıkış fiyatı 150 bin lira olan bir otomobil yüzde 80'lik vergi dilimine girerken şimdi yüzde 50'lik dilimde kalacak. Böylece 318 bin 600 lira olan anahtar teslimi satış fiyatı 265 bin 500 liraya kadar düşecek.

60 bin liralık indirim olur

ÖTV matrahlarında artışa gidilmesiyle birlikte daha önce yüzde 80'lik ÖTV dilimine yakalanan 170 bin liralık vergisiz otomobiller şimdi yüzde 50'lik ÖTV diliminden vergilendirilecek. Böylece anahtar teslimi 361 bin liraya satılan bu araçlar, vergi yükü 60 bin lira azaldığı için artık 301 bin liraya satılabilecek.

Otomobil firmaları, yeni matrahların bir miktar üzerinde olan vergisiz fiyatlarını da aşağı çekmek zorunda kalacak. Aksi halde örneğin vergisiz fiyatı 150 bin lira olan 1.600 cc otomobil 318 bin lira yerine 265 bin liraya satılırken, vergisiz fiyatı 155 bin lira olan aynı gruptaki otomobilin fiyatı, yüzde 80 vergiye yakalanacağı için 329 bin lirada kalacak.