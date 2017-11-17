Otomobilde uyuşturucuya 5 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te polis tarafından durdurularak aranan otomobilde bir miktar sentetik uyuşturucu metamfetamin, 78 uyuşturucu hap, 3 bıçak, muşta ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nuripazarbaşı Mahallesi\'nde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Yapılan aramada, otomobilde bir miktar sentetik uyuşturucu metamfetamin, 78 uyuşturucu hap, 3 bıçak, muşta ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu ve diğer malzemelere el konulurken, otomobildeki isimleri açıklanmayan 5 kişi gözaltına alındı.



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