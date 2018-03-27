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Ekonomi

Otomobilde üretim ve ihracat ilk iki ayda geriledi

İstanbul, 27 Mart (DHA) - Otomobilde yılın iki ayında üretim ve ihracat azalırken, iç satışlar yükseldi

27 Mart 2018 12:54

İstanbul, 27 Mart (DHA) - Otomobilde yılın iki ayında üretim ve ihracat azalırken, iç satışlar yükseldi. Otomotiv sanayinin toplam üretimi ise aynı dönemde, geçen yılın düzeyleri korundu.
Otomotiv Sanayii Derneği\'nin (OSD) Ocak-Şubat dönemine ilişkin verilerine göre, toplam üretim 265 bin 719 adet ile önceki yılın aynı dönemiyle aynı düzeyde gerçekleşt.
Buna karşılık, aynı dönemde otomobil üretimi yüzde 6.0 düşüşle 179 bin 481 adete gerilerken, ihracatı da yüzde 7.0 azalırken, iç satışlar yüzde 4.0 artarak, 62 bin 512 adete yükseldi. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 5.0 azalarak 1.65 milyar euroya geriledi.
Aynı dönemde, toplam otomobil satışları yüzde 4.0 ve yerli otomobil satışları yüzde 11 artarken, ithal otomobil satışları aynı düzeyini korudu.
Otomotivde toplam satışlar da geçen yılın aynı dönemindeki düzeyini koruyarak 84 bin 456 adete kaldı.
Ocak-Şubat döneminde 2017 yılının aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı paritedeki değişim sebebiyle dolar bazında yüzde 19, euro bazında yüzde 3.0 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 5.18 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 10 artarak 2.02 milyar dolar düzeyine çıktı.
Ticari araç grubunda ise, 2018 yılı Ocak-Şubat döneminde üretim yüzde 14 oranında artarken, hafif ticari araç grubunda yüzde 12, ağır ticari araç grubunda yüzde 46 seviyesinde artış yaşandı.
Bu dönemde ticari araç pazarı yüzde 8.0 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 11 oranında azalırken, ağır ticari araç grubunda ise pazar yüzde 19 arttı.
Ağır ticari araç grubundaki söz konusu artış baz etkisi kaynaklı olup, pazar daralması son 3 yılda yüzde 54 düzeyine ulaştı. (Tablo)

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