Otomobilde tecavüze 34 yıl hapis istemi

Adana'da oğlunu tıraşa getiren 24 yaşındaki E.D. adlı kadını otomobili ile kaçırıp, tecavüz ederek altınlarını gasp ettiği öne sürülen 2 çocuk babası kuaför, 34 yaşındaki M.G. hakkında 34 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Baraj Yolu’nda kuaför salonu işleten M.G., işyeri yakınında oturan ve sürekli oğlunu tıraşa getiren ev hanımı E.D. ile tanıştı. M.G., iddiaya göre 23 Temmuz'da işyerini kapatıp evine giderken yolda gördüğü E.D.'yi zorla otomobiline bindirip Belediye Evleri Mahallesi'ndeki pazar yerine götürdükten sonra otomobil içinde tokat ve yumrukla döverek, etkisiz hale getirip, tecavüz etti. M.G.'nin E.D.'nin parmağındaki yüzüğü, küpe ve 2 çeyrek altınını da gasp ettiği öne sürüldü.



Tuvalet ihtiyacı için M.G.'nin otomobilden inip uzaklaşması üzerine E.D. kaçıp yakınlardaki bir eve sığındı. E.D.'nin ihbarı üzerine M.G. yakalandı, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Sağlık kontrolüne götürülen E.D.'nin dayak yediği ve ruhsal dengesinin bozulduğu belirlendi. Cumhuriyet Savcısı, M.G. hakkındaki soruşturmayı tamamlayarak Adana 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘Nitelikli cinsel saldırı, cinsel amaçlı kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, geceleyin yağma’ suçundan dava açtı.



Kuaför M.G. tutuklandığı nöbetçi mahkemede, E.D.'nin oğlunu tıraşa getirdiğinde kendisine ilgi gösterdiğini öne sürerek, şu iddialarda bulundu:

“Tabeladaki telefon numaramı alıp beni sık aramaya başladı. Aramızda duygusal ilişki gelişti. Kendisiyle birkaç kez otomobilde ya da arkadaş evinde birlikte olduk. Eşi ile anlaşamadığını söylüyordu. Son zamanlarda sürekli beni arıyor, birlikte olmak istiyordu. Onu tanıyan kişiler ‘Başına iş alırsın’ diyerek beni uyarınca kendisinden vazgeçtim. Olay günü zorla arabama bindi. Beni devamlı tahrik ediyordu. İstemediğim halde cazibesini kullanarak zorla benimle cinsel ilişkiye girdi. Kendisini darp etmiş değilim, eşyalarını da gasp etmedim. Bana ilgi duyuyordu. Kendisini terk ettiğim için benden intikam alıyor.”



Ağabeyinin evine gitmek için dolmuş beklerken kuaför M.G.'nin zorla kendisini otomobile bindirip kaçırdığını ileri süren E.D. ise, “Beni ıssız bir yere götürdü. Arka koltuğa yatırdı. Direnip bağırınca tokat ve yumruk vurdu. Ellerimi arkadan birleştirip yüzüğümü, küpemi ve çeyrek altınlarımı aldı. Bana tecavüz ettikten sonra araçtan inip tuvaletini yapmaya gitti. Ben de kaçıp olay yerine yakın bir eve sığındım. Peşimden gelip beni sığındığım evde tehdit ettikten sonra kaçtı. Evdeki insanlar da şahittir” diyerek kuaförden şikâyetçi olduğunu belirtti.



Kuaför M.G., ‘Nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 12, ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’ suçundan 7 ve ‘geceleyin yağma’ suçundan 15 olmak üzere toplam 34 yıl hapis cezası istemiyle yargılanacak.

