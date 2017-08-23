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Otomobilde sıkışan kadın hastanede öldü

Gökhan KESKİNCİ / ADANA, (DHA) - ADANA'da dün akşam otomobil ile hafif ticari aracın kavşakta çarpışması otomobilde sıkışarak ağır yaralanan 58 yaşındaki Leyla Çağıltay, tedavi gördüğü hastanede öldü

23 Ağustos 2017 14:24

Gökhan KESKİNCİ / ADANA, (DHA) - ADANA\'da dün akşam otomobil ile hafif ticari aracın kavşakta çarpışması otomobilde sıkışarak ağır yaralanan 58 yaşındaki Leyla Çağıltay, tedavi gördüğü hastanede öldü. 
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Fevzipaşa Mahallesi 48056 ile 48224 sokağın kesiştiği kavşakta meydana geldi. 62 yaşındaki Necati Akmeşe yönetimindeki 01 LM 398 plakalı otomobil ile Mehmet Yalaz yönetimindeki 01 DNR 16 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kavşakta çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Ferhat Akmeşe ve Leyla Çağıltay yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan Çağıltay\'a müdahale edemeyince itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi,  yaralı kadını sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekibine teslim etti. Ambulansla Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Leyla Çağıltay, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Diğer 3 yaralanın ise kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı ve durumlarının ise iyi olduğu belirtildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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