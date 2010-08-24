Otomobilde öpüşürken gazetecilere yakandılar

T24 - Twilight’ın yıldızları paparazziler yüzünden kaza tehlikesi atlattılar



‘Twilight’ filminin yıldızları Kristen Stewart ile Robert Pattinson, otomobilleriyle Los Angeles Havaalanı’ndan evlerine dönerken peşlerine takılan paparazziler nedeniyle kaza tehlikesi atlattı.



Arabada ateşli bir şekilde öpüşmeye başlayan ikili, kendilerini görüntülemek isteyen gazetecileri fark edince panikledi ve arabalarının yoldan çıkmasına ramak kaldı. Yürekleri ağızlarına gelen iki oyuncu, çareyi en yakındak ipolis karakoluna sığınıp memurlardan yardım istemekte buldu.







