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Otomobilde öpüşürken gazetecilere yakandılar

Kristen Stewart ile Robert Pattinson, paparazilerden kaçarken kaza geçirdiler...

24 Ağustos 2010 03:00

T24 - Twilight’ın yıldızları paparazziler yüzünden kaza tehlikesi atlattılar

‘Twilight’ filminin yıldızları Kristen Stewart ile Robert Pattinson, otomobilleriyle Los Angeles Havaalanı’ndan evlerine dönerken peşlerine takılan paparazziler nedeniyle kaza tehlikesi atlattı.

Arabada ateşli bir şekilde öpüşmeye başlayan ikili, kendilerini görüntülemek isteyen gazetecileri fark edince panikledi ve arabalarının yoldan çıkmasına ramak kaldı. Yürekleri ağızlarına gelen  iki oyuncu, çareyi en yakındak ipolis karakoluna sığınıp memurlardan yardım istemekte buldu.



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