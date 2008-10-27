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Yaşam

Otomobilde 'kızgın surat’ cazibesi

Avusturyalı antropologlar, daha ‘kızgın, erkeksi ve güçlü yüzleri’ olan arabaların, tüketicilere daha cazip geldiğini belirledi.

27 Ekim 2008 02:00

Avusturyalı antropologlar, daha ‘kızgın, erkeksi ve güçlü yüzleri’ olan arabaların, tüketicilere daha cazip geldiğini belirledi.

EFS danışmanlık şirketi tarafından finanse edilen araştırmada 20 erkek ve 20 kadın gönüllüye, 2004-2006 yılları arasında çıkarılmış 38 araba modelinin fotoğrafları gösterilerek, arabaları olgunluk, seks, davranış, duygu ve kişilik bakımından puanlamaları istendi.

Ankete katılanlardan ayrıca arabaların kaputlarının ‘insan yüzü’ne benzeyip benzemediklerine cevap vermeleri istendi.

Araştırma sonuçlarına göre tüketiciler, kaputları daha yere yakın, havalandırma mazgalları ise daha geniş ve açılı model arabaları daha çekici buluyor.
Ankete katılanların en fazla tercih ettiği araba modelleri arasında BMW 5 serisi ilk sırada yer alıyor.

EFS firmasının müdürü Truls Thorstensen, araştırma sonuçları sayesinde otomobil üreticilerinin gelecekte müşterilerin zevkine daha uygun modeller çıkarabileceğini söyledi.

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